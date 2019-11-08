Хабиб: «Подерусь с Фергюсоном в Вегасе, если они передо мной извинятся»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве назвал дату боя с Тони Фергюсоном.

— Да, у нас есть переговоры, предложили в Вегасе в марте. Я сказал, что если Вегас официально принесет извинения, что неправильно меня оштрафовали за инцидент 6 октября, то я буду там драться. Если нет — будет другая дата и другое место. Они должны передо мной извиниться и вернуть мне доллары, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может пройти в Нью-Йорке весной 2020 года.

На счету Хабиба 28 побед без поражений, у 35-летнего американца 25 побед и 3 поражения. В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье в третьем раунде.