Хабиб поблагодарил за прием наследного принца Абу-Даби

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахьяна за гостеприимство. Боец с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым удостоились приема у шейха. 7 сентября Хабиб защитил титул чемпиона в бою с Дастином Порье, прошедшем в столице ОАЭ.

«Очень рад знакомству с шейхом Мохаммедом бин Зайидом Аль Нахьяном. Спасибо за приглашение и за гостеприимство», — написал Нурмагомедов в Instagram.