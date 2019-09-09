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Хабиб поблагодарил за прием наследного принца Абу-Даби

22:33

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахьяна за гостеприимство. Боец с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым удостоились приема у шейха. 7 сентября Хабиб защитил титул чемпиона в бою с Дастином Порье, прошедшем в столице ОАЭ.

«Очень рад знакомству с шейхом Мохаммедом бин Зайидом Аль Нахьяном. Спасибо за приглашение и за гостеприимство», — написал Нурмагомедов в Instagram.

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