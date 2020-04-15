Хабиб поблагодарил свою команду и опубликовал видео с UFC 242

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое видео в Instagram. Он показал разминку перед боем с Дастином Порье на турнире UFC 242.

«Команда, которая всю жизнь рядом, еще повторим скоро, спасибо вам братья», — написал Нурмагомедов.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.

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