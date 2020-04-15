Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб поблагодарил свою команду и опубликовал видео с UFC 242

04:18
Теги:

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое видео в Instagram. Он показал разминку перед боем с Дастином Порье на турнире UFC 242.

«Команда, которая всю жизнь рядом, еще повторим скоро, спасибо вам братья», — написал Нурмагомедов.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокодуSIDIMDOMAи посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента —фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир