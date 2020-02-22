Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб победил перспективного американского борца. Видео

17:44
Теги:

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на одной из своих тренировок устроил спарринг с перспективным американских борцом. Занятие проходило в Американской академии кикбоксинга (АКА).

На тренировке также присутствовал бывший чемпион UFC в двух весовых категория Даниэль Кормье. Последний также является главным тренером в Высшей школе Гилроя, которую посещает сегодняшний спарринг-партнер Нурмагомедова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир