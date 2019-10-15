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Хабиб плавает в холодной воде против течения. Видео

13:35
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Опубликовано видео того, как российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов плавает в холодной воде против течения. Видео опубликовал пользователь Instagram kingfarruh.

— Всем течениям назло! Упорная работа и самоотверженность от чемпиона Хабиба Нурмагомедова, — говорится в подписи к видео. — Сегодня было очень холодно, но ему все равно. Вода была очень холодной. Я пытался опустить ногу в воду, но чуть не отморозил себе задницу. Тони (Фергюсон, прим. «СЭ»), у тебя проблемы!

В своем последнем поединке Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье. Тони Фергюсон считается одним из возможных кандидатов на следующий бой с ним.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3kJ-7hhG59/

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