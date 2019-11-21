Хабиб планирует провести следующий бой в апреле 2020 года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, где и когда проведет следующий бой. Вероятно, его соперником станет американец Тони Фергюсон.

— В Лас-Вегасе мы точно не будем драться, — цитирует ТАСС Хабиба. — Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле.

Атлетическая комиссия штата Невада за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229 оштрафовала россиянина на 500 тысяч евро и дисквалифицировала его на 9 месяцев.