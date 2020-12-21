Хабиб отреагировал на необычный внешний вид своего менеджера
16:56
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сторис Instagram прокомментировал необычное фото своего менеджера Али Абдель-Азиза.
На фото Абдель-Азиз в необычном разноцветном костюме посреди большого города.
«Модный парень», — подписал публикацию Хабиб.
Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC). При этом Нурмагомедов еще не лишен титула и возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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