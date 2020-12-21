Хабиб отреагировал на необычный внешний вид своего менеджера

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сторис Instagram прокомментировал необычное фото своего менеджера Али Абдель-Азиза.

На фото Абдель-Азиз в необычном разноцветном костюме посреди большого города.

«Модный парень», — подписал публикацию Хабиб.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC). При этом Нурмагомедов еще не лишен титула и возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.