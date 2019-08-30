Хабиб огласил условия, при которых вновь встретится с Макгрегором

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен бой с ирландцем Конором Макгрегором. Для начала, по словам россиянина, он должен показать себя.

Хабиб победил Конора в поединке 7 октября 2018 года и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. До и после боя соперники в резкой форме отзывались друг о друге, а сразу после завершения поединка устроили драки с представителями команд соперников.

— Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать 9-10 побед, тогда мы снова встретимся, — цитирует Нурмагомедова ESPN. — Может, кто-то и считает, что я думаю об этом бое. Или кто-то считает, что я соглашусь за большие деньги. Нет. Для начала он должен вернуться и показать себя.

Дана Уайт может не зхвонить по этому поводу. Зачем? Иногда мы общаемся, он хороший парень. Но не надо говорить о нереальных боях. Хочу драться с настоящими соперниками — Дастином Порье, Тони Фергюсоном. Возможно, с одним из величайших в истории Жоржем Сен-Пьером. А встречаться с человекрм, который никогда не побеждает, мне не интересно.