Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, как относится к критике из-за поддержки отмены концерта Егора Крида в Махачкале.

— Я ничего не отменял, никакие бумаги не подписывал, — сказал Нурмагомедов. — Просто выразил мнение, что не велика потеря. Увидел новость и отреагировал. У нас же свободная страна. Каждый может говорить, что хочет.

Я не любитель творчества этих людей и не хочу, чтобы их любили. Есть разные исполнители музыки, именно это направление мне не близко. В зале звучит разное, каждый ставит свою музыку. Я туда не лезу. Занимаю грушу и все. Хавьер иногда включает мексиканскую музыку, подхожу и говорю ему, что скоро усну. Я не любитель музыки. Еще не люблю праздновать день рождения, считаю, что это не праздник. (Дмитрий Зимин)