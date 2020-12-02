Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем промоушене Eagle Fight Championship.

Ранее стало известно, что 32-летний россиянин приобрел GFC за 1 миллион долларов, а лига поменяет название на EFC.

«Самое главное — покупка и переименование промоушена. Я хочу много привнести в этот промоушен. Хотел бы иметь 100-процентные права. Мы заключили несколько хороших сделок. Начиная с послезавтра у нас большие планы. Хотим вывести эту организацию на уровень одной из лучших в мире. У нас было много маркетинговых ходов.

Мы даже не все успели сделать, потому что к покупке мы пришли за две недели до турнира. Как таковых правил менять не будем, чего-то необычного делать не собираемся. Но мы будем делать упор на молодых бойцов. Это будет площадка, где они смогут вырасти как бойцы и как люди. В последнее время мало турниров ММА, много бойцов сидят без работы, тренируются и ждут у моря погоды. Я имел долю в организации, но теперь мы будем заниматься сами», — сказал Хабиб на пресс-конференции.