Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов восхитился карьерой футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду.

32-летний боец перепостил в сториз Instagram публикацию португальца, которую он выложил после игры с «Пармой» (4:0). 35-летний Роналду в этой встрече оформил дубль.

— 15 лет на вершине. Почти невозможно, — написал Нурмагомедов.