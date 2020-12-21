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Хабиб — о Роналду: «15 лет на вершине. Почти невозможно»

09:20
Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду. Фото Instagram Хабиб — о Роналду: «15 лет на вершине. Почти невозможно». Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов восхитился карьерой футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду.

32-летний боец перепостил в сториз Instagram публикацию португальца, которую он выложил после игры с «Пармой» (4:0). 35-летний Роналду в этой встрече оформил дубль.

— 15 лет на вершине. Почти невозможно, — написал Нурмагомедов.

Хабиб – о Роналду: «15 лет на вершине. Почти невозможно». Фото Instagram
Хабиб — о Роналду: «15 лет на вершине. Почти невозможно». Фото Instagram

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