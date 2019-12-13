Хабиб Нурмагомедов: «Конец моей карьеры очень близко»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Краснодаре, что окончание его карьеры близок.

— Ваш отец сказал, что после Фергюсона вы проведете еще несколько боев и закончите карьеру. Почему так?

— Даже не знаю. Пока нет такого плана, когда именно мы закончим. Но я знаю точно, что это не за горами. Очень близко это время. Пока не хочу думать о будущем, еще нужно дожить до апреля, подраться, выиграть. Я не люблю далеко заглядывать. Сейчас у нас есть серьезный соперник — Тони Фергюсон (бой пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. — Прим. «СЭ»). Надо этот бой провести, а потом мы аккуратно подумаем, остался ли дальше смысл драться. Но смысл всегда будет — в деньгах. А надо ли это — тоже подумаем. Я себя сейчас чувствую хорошо, мне 31. Для боев, для спорта вообще это очень хороший возраст, и до пенсии по возрасту мне далеко, но это не за горами.

31-летний Нурмагомедов провел 28 боев в ММА, победив в каждом. (Екатерина Потапова)