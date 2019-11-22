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Хабиб Нурмагомедов: «Когда я должен буду уходить, Махачев должен прийти»

11:03
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассчитывает, что следующим обладателем этого титула станет его партнер по команде Ислам Махачев.

— Когда я должен буду уходить, Махачев должен прийти, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. — Главное, чтобы мне долго не пришлось ждать, ведь я не могу вечно быть чемпионом. В феврале у Ислама будет бой, потом ему нужно будет выиграть еще два поединка. И через полтора-два года Ислам должен прийти и забрать титул.

Это будет беспрецедентный случай, когда у одного тренера чемпион уходит и сразу же новый приходит.

В активе Махачева 18 побед и одно поражение в ММА. Он входит в топ-15 рейтинга легкого веса UFC.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7177835

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