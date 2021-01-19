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Хабиб назвал свой реальный вес на данный момент

17:53
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время тренировки со своим двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым признался, какой у него вес. Видео тренировки опубликовал в Instagram тренер АКА Хавьер Мендес.

«Какой вес сейчас? 185 фунтов или 84 килограмма», — ответил Хабиб на вопрос на английском языке.

Нурмагомедов может вернуться в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

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