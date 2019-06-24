Хабиб намекнул на проведение турнира UFC в Москве

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов сообщил в Инстаграме, что турнир UFC в Москве состоится приблизительно в ноябре. Также он подтвердил, что его брат Абубакар не сможет выступить на турнире в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.
"Дата дебюта в UFC Абубакара Нурмагомедова с турнира в Абу-Даби переносится на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтоб он выступил с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановиться к сентябрю. Как сам Абубакар говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху", - написал
Дата дебюта в @ufc @abubakar_nurmagomedov с #ufcAbuDhabi переносится на #ufcMoscow который пройдёт приблизительно в ноябре ( ещё не точная информация ) Мы с командой сделали все, чтоб он выступил с нами на #ufc242 но хирургическое вмешательство на руке, не позволяет ему восстановится к сентябрю. Как @abubakar_nurmagomedov сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху 👊 #братья #честь #папаха @nibk_brakes