Хабиб намекнул на проведение турнира UFC в Москве

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов сообщил в Инстаграме, что турнир UFC в Москве состоится приблизительно в ноябре. Также он подтвердил, что его брат Абубакар не сможет выступить на турнире в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.

"Дата дебюта в UFC Абубакара Нурмагомедова с турнира в Абу-Даби переносится на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтоб он выступил с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановиться к сентябрю. Как сам Абубакар говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху", - написал