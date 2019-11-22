Хабиб может провести бой по правилам бокса с Мейвезером

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Мейвезер объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году. При этом ранее сам боксер и Нурмагомедов отмечали, что могли бы провести совместный поединок.

— Для этого (боя с Мэйуэзером) нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко (украинский боксер). Мы с ними общаемся, так что посмотрим, — цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего.