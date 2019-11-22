Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб может провести бой по правилам бокса с Мейвезером

10:12

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Мейвезер объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году. При этом ранее сам боксер и Нурмагомедов отмечали, что могли бы провести совместный поединок.

— Для этого (боя с Мэйуэзером) нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко (украинский боксер). Мы с ними общаемся, так что посмотрим, — цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7177435

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир