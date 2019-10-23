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Хабиб хочет провести бой на «Газпром-Арене»

14:12
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести бой в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщил генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

— Да, Хабиб был у нас на бизнес-форуме, — цитируют Литвинова «РИА Новости». — Он хочет провести здесь бой, такая возможность рассматривается всерьез. Переговоры с UFС уже ведутся, они на начальной стадии.

Напомним, в своем последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье.

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https://euro2020.ria.ru/20191023/1560100990.html

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