Хабиб хочет провести бой на «Газпром-Арене»

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести бой в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщил генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

— Да, Хабиб был у нас на бизнес-форуме, — цитируют Литвинова «РИА Новости». — Он хочет провести здесь бой, такая возможность рассматривается всерьез. Переговоры с UFС уже ведутся, они на начальной стадии.

Напомним, в своем последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье.