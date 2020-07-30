Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб хочет одержать 30 побед в карьере

04:47
Теги:

Али Абдель-Азиз рассказал о своей роли в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября. Менеджер представляет интересы обоих спортсменов.

«Выдающиеся атлеты и личности, — приводит слова менеджера Allboxing со ссылкой на South China Morning Post. — Люблю обоих. Такое бывало. Генри Сехудо дрался с Марлоном Мораесом. Я был в стороне. Камару Усман будет драться с Гилбертом Бернсом. Я тоже буду в стороне. Это два чемпиона, они объединят титулы и определят победителя. Печально, что один проиграет, но это часть спорта. Джастин — это очень тяжелый вызов. Бой будет невероятным. Хабиб не бросал зал, он тренировался и сфокусирован, как никогда сфокусирован. Он нацелен на рекорд 30-0. Так он и сделает».

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (8 нокаутов).

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир