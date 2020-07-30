Хабиб хочет одержать 30 побед в карьере

Али Абдель-Азиз рассказал о своей роли в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября. Менеджер представляет интересы обоих спортсменов.

«Выдающиеся атлеты и личности, — приводит слова менеджера Allboxing со ссылкой на South China Morning Post. — Люблю обоих. Такое бывало. Генри Сехудо дрался с Марлоном Мораесом. Я был в стороне. Камару Усман будет драться с Гилбертом Бернсом. Я тоже буду в стороне. Это два чемпиона, они объединят титулы и определят победителя. Печально, что один проиграет, но это часть спорта. Джастин — это очень тяжелый вызов. Бой будет невероятным. Хабиб не бросал зал, он тренировался и сфокусирован, как никогда сфокусирован. Он нацелен на рекорд 30-0. Так он и сделает».

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (8 нокаутов).