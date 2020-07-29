Хабиб будет угловым во время боя своего двоюродного брата

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет угловым во время поединка своего кузена Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Also per Khabib Nurmagomedov's (@TeamKhabib) manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00), Khabib will corner his undefeated cousin Usman Nurmagomedov at his upcoming bout on July 31 in Abu Dhabi. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) July 29, 2020

Журналист сослался на слова менеджера россиянина Али Абдельазиза. Поединок с участием Усмана Нурмагомедова состоится 31 августа в Абу-Даби. Он будет участвовать в турнире UAE WARRIORS. Его соперником станет Еркин Дарменов (Казахстан).

22-летний Усман Нурмагомедов выступает в легком весе. Он провел девять поединков в ММА и во всех победил (семь нокаутов).