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Хабиб будет угловым во время боя своего двоюродного брата

16:41
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram.
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram.
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет угловым во время поединка своего кузена Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщил в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Журналист сослался на слова менеджера россиянина Али Абдельазиза. Поединок с участием Усмана Нурмагомедова состоится 31 августа в Абу-Даби. Он будет участвовать в турнире UAE WARRIORS. Его соперником станет Еркин Дарменов (Казахстан).

22-летний Усман Нурмагомедов выступает в легком весе. Он провел девять поединков в ММА и во всех победил (семь нокаутов).

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