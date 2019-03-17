Хабиб анонсировал бой Махачева на турнире UFC в Петербурге

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Инстаграме анонсировал бой своего соотечественника Ислама Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля.

- Увидимся 20 апреля в Питере на турнире UFC, - написал Хабиб. - Ислам Махачев с декабря месяца ждет боя, и если сейчас не подраться, то бой придется делать после Рамадана, так что, мы приняли бой, хоть соперник и не из топ 15, но все же. 4 бойца из топ 15 отказались от боя с Исламом, хоть и сидят без боев. Ислам находится, так скажем, в переходном периоде его карьеры, топовые бойцы отказываются с ним драться, а с кем попало и сам Ислам не хочет драться, так как у Ислама 4 победы подряд в UFC. Все чемпионы с этим сталкиваются, так что Ислам и это пройдет. А с Кевином бой не интересен организации на данном этапе карьере этих бойцов, они молоды, и их пути в будущем рано или поздно пересекутся (мысли не мои, а UFC). Имя соперника скоро узнаете.

27-летний Ислам Махачев победил в 16 поединках ММА при одном поражении.