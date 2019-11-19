«Гриша, тебя принес аист!» Необычное видео в Instagram Кокляева

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал новое видео в своем Instagram. На нем он держит в зубах пакет с ребенком и махает руками. Также можно услышать женский смех и слова: «Гриша, тебя принес аист!»

Кокляеву предстоит провести поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко по правилам бокса. Бой пройдет в 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Этот поединок станет для Кокляева дебютным.