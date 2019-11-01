Гольцов проиграл нокаутом Исаеву в полуфинале Гран-при PFL

Российский боец Али Исаев нокаутировал соотечественника Дениса Гольцова в полуфинале Гран-при тяжеловесов PFL. Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Рефери остановил бой, когда до конца заключительного третьего раунда оставалась 1 секунда.

В четвертьфиналах, которые прошли в тот же день, Исаев выиграл по очкам у американца Келвина Тиллера, а Гольцов победил большинством голосов судей японца Сатоси Исии, который представляет Хорватию.

На счету 35-летнего Исаева, бывшего чемпиона Европы по вольной борьбе, 8 побед и 0 поражений в ММА. У 29-летнего Гольцова — 25 побед и 6 поражений.

В финале Гран-при Исаев сразится с 33-летним американцем Джаредом Рошолтом (20-7-0).