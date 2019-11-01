Гольцов проиграл нокаутом Исаеву в полуфинале Гран-при PFL
Российский боец Али Исаев нокаутировал соотечественника Дениса Гольцова в полуфинале Гран-при тяжеловесов PFL. Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Рефери остановил бой, когда до конца заключительного третьего раунда оставалась 1 секунда.
В четвертьфиналах, которые прошли в тот же день, Исаев выиграл по очкам у американца Келвина Тиллера, а Гольцов победил большинством голосов судей японца Сатоси Исии, который представляет Хорватию.
На счету 35-летнего Исаева, бывшего чемпиона Европы по вольной борьбе, 8 побед и 0 поражений в ММА. У 29-летнего Гольцова — 25 побед и 6 поражений.
В финале Гран-при Исаев сразится с 33-летним американцем Джаредом Рошолтом (20-7-0).
AT THE FINAL BELL! Wow, Ali Isaev! ??— PFL MMA (@ProFightLeague) 1 ноября 2019 г.
Wrapping up the #PFLPlayoffs in style. pic.twitter.com/b1TDMwARVa