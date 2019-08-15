Гога Шаматава проведет бой против Азамата Керефова на ACA 97

31 августа краснодарец Гога Шаматава проведет бой с не имеющим поражений Азаматом Керефовым из Кабардино-Балкарии. Бой пройдет в Краснодаре на турнире ACA 97.

— Конечно, публика ММА ждет от боя «хороший театр с последующей дракой», а не просто когда два человека лупят друг друга и нет «ничего личного», — отметил Шаматава. - К сожалению или к счастью в нашей истории с Азаматом нет крови и ненависти. Мы много лет идем параллельно, выступая на одних и тех же турнирах. Керефов завоевал пояс чемпион Prime Selection в 2016 году, я за год до этого. Все шло к тому, чтоб спустя два года пути двух чемпионов пересеклись в клетке.

На турнирах я давно наблюдаю за соперником. Азамат — очень принципиальный, сильный, крепкий парень, с характером, упертый, идет «до талого». Он будет идти вперёд, я буду идти вперед — и это будет «лобовое». Мы много работали с командой и готовы противостоять ему в его манере. Сейчас передо мной один из интереснейших и сложных боев. Поражение Албасханову стало новой точкой отсчета. Оно не сломило психологически. Немного расстроилась мама — она мой главный болельщик, но потом сказала, ничего страшного. Поражение стало поводом подумать, провести работу надо ошибками, оно дало толчок, чтоб стать сильнее.

Мы провели два мощных сбора в Северной Осетии, на базе Alania Fighters, мне помогали местные ребята-осетины. Мы с тренером работали над всеми аспектами боя, особое внимание уделили борьбе, партеру. Отработали отлично, чувствую себя отлично. Сейчас вернулся в Краснодар. Мой день сейчас состоит из утренней зарядки, пробежки, растяжки, отдыха, вечерней тренировки, так будем к бою подводиться. Останется сделать вес, восстановиться и выйти на бой. Буду очень рассчитывать на поддержку болельщиков в Краснодаре 31 августа, обещаю вернуть прежнего Гогу и показать красивый бой на своей родной земле.