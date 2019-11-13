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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Глава UFC Russia: «Очень надеюсь, что смешанные единоборства станут олимпийским видом спорта»

11:58

Глава UFC Russia Андрей Громковский выразил надежду, что ММА в будущем станет олимпийским видом спорта.

— Я очень надеюсь, что смешанные единоборства станут олимпийским видом спорта, - цитирует Громковского «Интерфакс». — Это, конечно, был бы большой шаг вперед для MMA. Я думаю, что наши коллеги из Международной федерации смешанных единоборств IMMAF над этим работают и будут к этому стремиться. Но опять же, там, насколько я знаю, процесс достаточно сложный, поэтому, когда это произойдет, — покажет время.

Дополнительная информация

https://www.sport-interfax.ru/683900

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