Глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что он думает о роли Хабиба Нурмагомедова в развитии ММА в России.

— Я считаю, что он внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств, — цитирует Громковского «Интерфакс». — И нам сказочно повезло, что чемпионство Хабиба совпало с запуском UFC в России. У нас есть возможность работать с Хабибом, Хабиб активно помогает в продвижении наших спортсменов, трансляций и вообще популяризации смешанных единоборств как вида спорта. Для многих Хабиб — новый Мухаммед Али. Это — человек, который популярен не просто в отдельных странах, но и во всем мире. Люди застывают перед экраном, когда смотрят его бои по всему миру. Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, конечно, активно работаем в этом направлении.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.