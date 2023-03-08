Глава RCC открыт к переговорам с Владимиром Минеевым

Глава RCC Николай Клименко заявил о готовности провести переговоры с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

«Владимир Минеев? Мы всегда открыты. Просто на данный момент столько вариантов, что для Ивана Штыркова, что для Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, — сказал Клименко «СЭ». — Мы готовы рассмотреть, мы всегда готовы к диалогу. Сейчас он находится не в самом лучшем месте, поэтому мы в любом случае его ждем. Мы готовы с ним обсуждать возможные условия, когда он вернется».

На турнире RCC Boxing, который состоялся 7 марта в Екатеринбурге, Магомед Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова по правилам бокса.