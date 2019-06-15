Глава Bellator доволен, что Емельяненко завершит карьеру в его организации

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что рад тому, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершит карьеру поединком в этой организации. Ранее сообщалось, что 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

– Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях, – приводит ТАСС слова Кокера.

На счету Емельяненко 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся.

Его последний бой прошел 27 января. Россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в финале "Гран-при" Bellator.

Емельяненко подписал новый контракт с Bellator