Гиллеспи хочет драться с Хабибом в случае победы над Кевином Ли

Боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи рассчитывает сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал перед боем с Кевином Ли в рамках турнира UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября.

— Я думаю, что невозможно остаться непобежденным, — цитирует MMAJunkie Гиллеспи. — Мне предстоит сложный бой, я не хочу заглядывать куда-то дальше. Но я понимаю, что если не смогу победить Ли, то мне не видать боя с Хабибом. Сейчас я думаю только об этом. С огнем нужно бороться с помощью огня. Другим бойцам в поединках с Хабибом это не удавалось. Эта перспектива меня манит. Я люблю бросать вызов. Но сначала нужно одолеть Ли. Это большое испытание. Но если я его пройду, то буду добиваться боя с Хабибом.