Джастин Гейджи: «Хочу подраться с Чарльзом Оливейрой»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) заявил, что хочет взять реванш у экс-чемпиона Чарльза Оливейры (34-9).

«Я хотел бы подраться с Чарльзом, потому что он меня победил. Это поражение заставило меня работать усерднее. Они [Махачев и Оливейра] - лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими из лучших», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.