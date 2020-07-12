Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на победу Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251. Россиянин стал чемпионом организации.

— Поздравляю, сладкий Ян, — написал Сехудо в своем Twitter. — Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — уродливая картофелина.

Ян стал вторым чемпионом из России в истории UFC. На его счету 15 побед и 1 поражение.