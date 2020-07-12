Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Генри Сехудо — Яну: «Поздравляю, но ты — полный отстой»

07:27
Теги:

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на победу Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251. Россиянин стал чемпионом организации.

— Поздравляю, сладкий Ян, — написал Сехудо в своем Twitter. — Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — уродливая картофелина.

Ян стал вторым чемпионом из России в истории UFC. На его счету 15 побед и 1 поражение.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
37
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир