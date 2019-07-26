Геннадий Орлов высказался против ММА из-за смерти Дадашева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о трагической гибели российского боксера Максима Дадашева. Орлов отметил, что не понимает, почему по телевизору транслируются бои ММА.

- Это трагедия, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". - Бокс - им надо заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15-16 лет. Каждый удар в голову - это сотрясение мозга. Ты спроси у любого врача! А это МММ (ММА - прим. "СЭ")… Из-за того, что люди ходят смотреть, на этом зарабатывают деньги... Я уже не раз говорил, что все это рождает ген агрессии. Если бьют ногой и рукой, то что же это за вид спорта? Это только бизнес.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.