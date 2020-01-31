Гаджиев считает, что Харитонов победит Родригеса

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о бое россиянина Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса.

— Сделаю небольшой прогноз, предположу, что Сергей победит, но бразилец составит достойную конкуренцию, — цитирует Гаджиева официальный сайт «РЕН ТВ». — Что касается фактора родных стен, который всегда учитывают в таких боях, то он, наверное, на стороне Сергея, опять же. Потому что поединок пройдет в Белоруссии, но Белоруссия — это скорее земля Харитонова, а не бразильца.

Бой удивит, наверное, форматом правил, которые задекларировала федерация. Они будут выступать 3 раунда по 3 минуты. Что-то среднее между кикбоксингом и смешанными единоборствами. Такая хорошая и бескомпромиссная заруба. Думаю, зрителям понравится. Бой пройдет преимущественно в стойке. Правила даже к этому обязывают: через 20 секунд после начала технических действий в борьбе спортсменов обязаны поднимать. Все делается в угоду зрителю. Это интересно. Я всегда за все новое. И Сергей может использовать в этом случае свои сильные стороны, а это хороший, увесистый, тяжелый удар. То, чем он славится.

Поединок состоится в Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных в ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На его счету 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.