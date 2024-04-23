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Сегодня, 09:16

Камил Гаджиев — о бое Шлеменко и Хамитова: «Возможно, Сане не поздоровится»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил предстоящий поединок между экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (64-15) и казахским бойцом Куатом Хамитовым (24-8).

«Все без исключения соперники Куата считают, что Куат очень хорошо ориентируется в борьбе. И если он устроит Александру Шлеменко вязкий бой, то, возможно, Сане не поздоровится. Если, конечно, Саня не нащупает печень Куата раньше. На мой взгляд, апсет реально может быть», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Шлеменко и Хамитов подерутся 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JkjAHHXhlVw
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
ММА
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