Гаджиев объяснил, чем именно Макгрегор оскорбил российский народ на пресс-конференции

Российский промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил, чем Конор Макгрегор оскорбил российский народ на пресс-конференции в Москве.

— Эта пресс-конференция задевает всех россиян. Один из народов России, Дагестан, был сильно задет. А если это касается одного из народов России, это касается всей России. Не представляю, как россиянин приедет в Ирландию и начнет оскорблять какие-то народы. Бред полный. А в Москве ему позволили это сделать, чуть ли не поаплодировали ему за это. Это нехорошо. Речь о фразе, где он сказал, что в Дагестан не поедет, и даже в туалет там по-большому не сходит, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов).

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