Фьюри готов бросить вызов Миочичу и Нганну

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что до конца года планирует дебютировать в ММА и готов бросить вызов лучшим тяжеловесам UFC.

— Я говорил с Конором Макгрегором, и мы готовы устроить рок-н-ролл, — приводит слова Фьюри MMA Fighting. — Я также получил сообщение от Фрэнка Мира, бывшего чемпиона UFC, который сказал, что хотел бы поработать со мной.

Кто является чемпионом мира в тяжелом весе в UFC? Стипе Миочич. Я выйду на бой с ним не раздумывая, без проблем, как и с Фрэнсисом Нганну. Ни один из тяжеловесов UFC меня не пугает.