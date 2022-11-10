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10 ноября, 16:47

Фрэнки Эдгар готов подраться с Мэнни Пакьяо по правилам бокса

Давид Хачатрян
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41-летний бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-10) подтвердил, что после UFC 281 он завершит карьеру, но добавил, что готов провести выставочный боксерский поединок.

«Это мой последний бой в UFC. Если мне предложат выставочный боксерский бой, например, против Мэнни Пакьяо, то я готов. Я открыт к таким сумасшедшим предложениям», — приводит слова Эдгара издание BJ Penn.

Эдгар проведет последний бой в карьере против Криса Гутьерреса (18-4) 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Мэнни Пакьяо
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