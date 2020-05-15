Франсис Нганну: «Моей мечтой остается стать боксером»

Франко-камерунский боец, второй номер рейтинга тяжеловесов UFC, Франсис Нганну (15-3) признался, что мечтает стать боксером. Об этом он рассказал на YouTube-канале Майка Тайсона.

— Моя мечта — жить и быть боксером. Я от этой мечты не отказывался, — сказал Нганну. — Она все еще у меня есть. И я верю, что смогу ее реализовать. Я ж ММА почему занялся вообще — мне могли там заплатить. А иначе мне никак не могли заплатить, у меня не было ни гражданства, ни разрешения на работу. Я ничего не мог делать. А там мне могли заплатить. А потом мне еще на день рождения тренер позвонил и сказал: «Знаешь что? У меня для тебя новость. UFC предложил тебе контракт». Но даже тогда я не особо знал, что это значит. Ну предложил, хорошо, но моей мечтой оставалось стать боксером. Правда UFC оказалось той самой возможностью, которой я должен был воспользоваться. Это был шанс, который нельзя было упускать. И я его не упустил.