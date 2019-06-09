Фото не для слабонервных: Серроне после боя с Фергюсоном

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне. Бой состоялся в рамках турнира UFC 238 в Чикаго (США).

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Из-за того, что у Серроне закрылся правый глаз, рефери остановил поединок. В Твиттере ESPN было опубликовано фото проигравшего бойца после поединка.

Тони Фергюсон одержал 25-ю победу в карьере при трех поражениях.