Фото не для слабонервных: Серроне после боя с Фергюсоном

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне. Бой состоялся в рамках турнира UFC 238 в Чикаго (США).
Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Из-за того, что у Серроне закрылся правый глаз, рефери остановил поединок. В Твиттере ESPN было опубликовано фото проигравшего бойца после поединка.
Тони Фергюсон одержал 25-ю победу в карьере при трех поражениях.
'Cowboy' Cerrone fica com olho bizarro e perde por nocaute para Tony Ferguson no UFC 238 https://t.co/1NqVZxfcuz pic.twitter.com/4ykhblvRXh— Mundo ESPN (@ESPNagora) 9 июня 2019 г.
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