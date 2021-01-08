Фирас Захаби: «Макгрегор бегал от Диаса в реванше. За такое надо снимать баллы»

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби считает, что бойцы, уклоняющиеся от боя, должны наказываться снятием балла.

«Я на днях пересматривал реванш Диаса и Макгрегора, и был поражен, как откровенно Макгрегор убегал по клетке. Помню, в прямом эфире я тоже обратил на это внимание, но не фокусировался на этом. А сейчас пересмотрел и просто удивился — он же натурально убегал.

Я считаю, что это должно наказываться баллом. И в таком случае, как минимум, один раунд Диас должен был выиграть 10-8. В борьбе и других боевых видах наказывают за бегство, нежелание вести бой, и это правило должно быть включено и в ММА", — сказал Захаби на подкасте Tristar Gym.

20 августа 2016-го Конор Макгрегор в реванше победил Нейта Диаса решением большинства.