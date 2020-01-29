Фернандо Родригес о поединке с Харитоновым: «Увезу пояс в Бразилию»

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес заявил, что одержит победу в поединке с россиянином Сергеем Харитоновым.

— Ребята из России, это боец MMA, выступающий в тяжелом весе, Фернандо Санто Форте, бывший чемпион KSW и действующий чемпион Superior Challenge, я хочу пригласить вас всех на мой бой WTKF, который пройдет 23 февраля против легенды мирового MMA Сергея Харитонова, — цитирует бразильца «Рен ТВ». — Сейчас я в лучшей за всю историю команде ММА «Коринтианс». Русско-бразильская дуэль вечна, но я сделаю все, чтобы увезти этот пояс в Бразилию. Харитонов 23-го увидит лучшего Фернандо Санто Форте в истории. Форте привезет этот пояс в Бразилию. Спасибо, Россия, Бог с нами.

39-летний Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе, одержал 30 побед в ММА при восьми поражениях. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед при шести поражениях.