Фергюсон все еще хочет провести бой с Порье

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон надеется, что все же сможет подраться с Дастином Порье на октябрьском турнире UFC 254.

Ранее стало известно, что Порье отказался от этого боя из-за того, что не смог договориться с UFC насчет финансовой стороны сделки.

— Дана Уайт, UFC, заплатите этому парню. Я люблю вас всех, но давайте подарим фанатам то, что они заслужили, то есть хороший поединок, — написал Фергюсон в Twitter.

«Here's Lookin' At You Kid» Pay the man @danawhite @ufc Love ya'll but let's give the Hardcore & Casual fans what they deserve, a good fight Sir ??? -CSO- ??? @DustinPoirier #ufc254 pic.twitter.com/uVwwZIUtSd — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) September 14, 2020

Напомним, в главном бою турнира встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

В последнем поединке Порье единогласным решением одолел Дэна Хукера, а Фергюсон техническим нокаутом проиграл Гэтжи.