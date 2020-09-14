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Фергюсон все еще хочет провести бой с Порье

10:09
Тони Фергюсон. Фото Twitter.
Тони Фергюсон. Фото Twitter.
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон надеется, что все же сможет подраться с Дастином Порье на октябрьском турнире UFC 254.

Ранее стало известно, что Порье отказался от этого боя из-за того, что не смог договориться с UFC насчет финансовой стороны сделки.

— Дана Уайт, UFC, заплатите этому парню. Я люблю вас всех, но давайте подарим фанатам то, что они заслужили, то есть хороший поединок, — написал Фергюсон в Twitter.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

В последнем поединке Порье единогласным решением одолел Дэна Хукера, а Фергюсон техническим нокаутом проиграл Гэтжи.

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