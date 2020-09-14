Фергюсон все еще хочет провести бой с Порье
10:09
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон надеется, что все же сможет подраться с Дастином Порье на октябрьском турнире UFC 254.
Ранее стало известно, что Порье отказался от этого боя из-за того, что не смог договориться с UFC насчет финансовой стороны сделки.
— Дана Уайт, UFC, заплатите этому парню. Я люблю вас всех, но давайте подарим фанатам то, что они заслужили, то есть хороший поединок, — написал Фергюсон в Twitter.
Напомним, в главном бою турнира встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.
В последнем поединке Порье единогласным решением одолел Дэна Хукера, а Фергюсон техническим нокаутом проиграл Гэтжи.