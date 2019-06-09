Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне. Бой состоялся в рамках турнира UFC 238 в Чикаго (США).
"We can throw it back."— UFC (@ufc) 9 июня 2019 г.
- @TonyFergusonXT #UFC238 pic.twitter.com/CbLPqstsNH
Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Из-за того, что у Серроне закрылся правый глаз, рефери остановил поединок.
By TKO. #UFC238 pic.twitter.com/tyLGgjGMJP— UFC (@ufc) 9 июня 2019 г.
Тони Фергюсон одержал 25-ю победу в карьере при трех поражениях. Ранее он заявлял, что хочет провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым.
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