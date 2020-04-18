Фергюсон объяснил, зачем сделал вес

Американский боец Тони Фергюсон в домашних условиях прошел процедуру взвешивания. 18 апреля 2020 года должен был пройти турнир UFC 249, на котором ему предстояло сразиться с Джастином Гэтжи.

— Это было не только для меня — это было для моей команды, для спонсоров и, конечно, для моей семьи, — объяснил свой поступок Фергюсон в интервью ESPN. — Это просто обязательство перед собой — согнать вес.

Напомним, на UFC 249 изначально соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, однако из-за того, что он не смог бы прилететь на турнир в связи с ограничениями перемещения из-за пандемии коронавируса, его заменили на Гэтжи.