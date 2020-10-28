Фергюсон хочет драться с Порье за вакантный титул легкого веса

Третий номер легкого веса UFC Тони Фергюсон считает, что его следующий поединок в октагоне будет за вакантный чемпионский титул дивизиона. Он видит своим соперником Дастина Порье.

После того, как Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на UFC 254, дагестанец объявил о завершении карьеры, и тем самым освободил чемпионский титул.

«Я бросил вызов каждому одним постом, и Дастин был тем, кто уже сказал, давай сделаем это. То, как я вижу это, вам нужен я и вам нужен Дастин Порье за титул, — цитирует Фергюсога MMA Junkie со ссылкой на Submission Radio. — Вы ведь хотите увидеть, как я дерусь, а мне уже не терпеться выйти в октагон».

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC. Он был основным претендентом на титульный поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Однако американец уступил Джастину Гэтжи.