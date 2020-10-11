Феноменальный нокаут в UFC. Его уже называют лучшим в истории

Американец Хоакин Бакли нокаутировал соотечественника Импу Касанганая удивительным ударом. Поединок прошел на турнире UFC Fight Fight 179 в Абу-Даби (ОАЭ).

В середине второго раунда Бакли нанес удар по корпусу левой ногой, Касанганай ее поймал, но затем Бакли ударил правой ногой с разворта в прыжке, отправив оппонента на пол.

OMG! One of the greats KOs of all time.#UFCFightIsland5 pic.twitter.com/0MjwI34vE4 — Jed I. Goodman (@jedigoodman) October 10, 2020

На счету Бакли 11 побед и 3 поражения в ММА (1-1 в UFC). У Касанганая 8 побед и 1 поражение (1-1 в UFC).

На официальной странице UFC в Twitter нокаут в исполнении Бакли назвали самым невероятным в истории лиги.