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Феноменальный нокаут в UFC. Его уже называют лучшим в истории

02:43
Момент нокаута.
Момент нокаута.

Американец Хоакин Бакли нокаутировал соотечественника Импу Касанганая удивительным ударом. Поединок прошел на турнире UFC Fight Fight 179 в Абу-Даби (ОАЭ).

В середине второго раунда Бакли нанес удар по корпусу левой ногой, Касанганай ее поймал, но затем Бакли ударил правой ногой с разворта в прыжке, отправив оппонента на пол.

На счету Бакли 11 побед и 3 поражения в ММА (1-1 в UFC). У Касанганая 8 побед и 1 поражение (1-1 в UFC).

На официальной странице UFC в Twitter нокаут в исполнении Бакли назвали самым невероятным в истории лиги.

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