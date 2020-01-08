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Фелдер и Хукер проведут поединок на UFC Fight Night 168

16:16

Бойцы легкого веса Пол Фелдер и Дэн Хукер проведут поединок на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия), сообщает Instagram организации. Это поединок станет главным событием турнира.

Соревнования пройдут 22 февраля. 35-летний американец Пол Фелдер в ММА одержал 17 побед при четырех поражениях. У 29-летнего новозеландца Дэна Хукера 19 побед и восемь поражений.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B7DEvnGHiP5/

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