Фелдер и Хукер проведут поединок на UFC Fight Night 168

Бойцы легкого веса Пол Фелдер и Дэн Хукер проведут поединок на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия), сообщает Instagram организации. Это поединок станет главным событием турнира.

Соревнования пройдут 22 февраля. 35-летний американец Пол Фелдер в ММА одержал 17 побед при четырех поражениях. У 29-летнего новозеландца Дэна Хукера 19 побед и восемь поражений.