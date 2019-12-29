Американский боец ММА Эл Яквинта рассказал, что он думает о победе россиянина Федора Емельяненко в главном поединке Bellator 237 в японской Сайтаме против американца Куинтона «Рампейджа» Джексона. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

— Федор все еще Федор, Рампейдж — не очень, — написал Яквинта в Twitter.

Fedor still fedor rampage not so much — Al Iaquinta? (@ALIAQUINTA) December 29, 2019

Для Последнего императора эта победа стала 38-й в карьере, а Джексон потерпел поражение в 14-й раз.

Этот поединок стал для российского бойца 27-м на территории Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он потерпел в 2000 году от Цуеси Косаки.