«Федор против...» Хабиб признался, какой бой хотел бы увидеть больше всего

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» назвал бой мечты. Одним из его участников мог бы стать россиянин Федор Емельяненко?.

— Есть ли в ММА бой, который не состоялся, но который вы бы очень хотели увидеть?

— Да, есть. Я хотел бы посмотреть бой пиковых Федора Емельяненко и Кейна Веласкеса. Это был бы эпичный бой. Когда они были чемпионами, они очень сильно доминировали над соперниками. Была большая пропасть между чемпионом и первым претендентом — когда Федор правил в Pride, а Веласкес — в UFC.

43-летний Федор Емельяненко (39 побед, 6 поражений в ММА) — бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе. 38-летний Веласкес (14-3) — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Емельяненко сейчас на контракте с Bellator, а Веласкес завершил карьеру.

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