Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о том, когда закончит карьеру.

— Моя карьера уже давно идет к завершению, мне 43 года, своего рода я динозавр в спорте. Я помню, как боролся на чемпионате России по дзюдо, мне было 20 лет или 21 год, а Сергею Косородову, чемпиону СССР и России было 34 года. Мы смотрели на него, как на что-то старое, древнее, как на легенду спорта. А сейчас я гораздо старше, чем Сергей в том возрасте. Но скажем так, я чувствую себя хорошо, здоровье позволяет выступать. И мне хочется этого. Но я понимаю, что мне предстоят последние бои. Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать, сколько мне осталось, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)