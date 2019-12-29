Федор Емельяненко: «Возможно, это мой последний бой в Японии»

Российский боец ММА тяжелого веса Федор Емельяненко после победы над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Что для меня значит возвращение в Японию на эту арену? Конечно, я очень рад, что сегодня мы вновь одержали победу, и мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты, — сказал Емельяненко в эфире трансляции на канале «Матч ТВ». — Именно здесь в Японии случилось мое становление как бойца, я завоевал вашу любовь и ваше уважение. Я счастлив, что смог порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. возможно, это последний бой в Японии. Спасибо вам за поддержку. Хочу поклониться всем, кто молился за меня в России, православным христианам в Сербии и Греции.

Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде. Он одержал 38-ю победу в карьере.